После новостей о присоединении: власти Сумщины заявили, что не собираются включать Суджу в состав области

Ведомство просит доверять официальным источникам

Сумской районный совет опроверг информацию, появившуюся днем 8 августа от местных СМИ, по включению города Суджа и Суджанского района РФ в состав Сумского района Сумской области.

Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице совета.

"Официально. Сумский районный совет не рассматривает решение о включении города Суджа и Суджанского района РФ в состав Сумского района Сумской области… В проектах решений и повестки дня совета не имеется проекта соответствующего решения, этот вопрос не входит в его компетенцию", — отметили в райсовете.

В ведомстве также добавили, что в целом сессии Сумского районного совета на сегодняшний день, 8 августа, запланировано не было и она не проводилась. А также попросили доверять только официальным источникам информации.

Что предшествовало

На одной из страниц местных СМИ появилась информация, что в связи с событиями в Суджанском районе Курской области РФ появился вроде бы проект решения Сумского районного совета о включении города Суджа и Суджанского района в состав Сумского района Украины в виде отдельной территориальной общины этого района.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети начала появляться информация о том, что якобы украинские военные зашли на территорию РФ и ушли вглубь Курской области. За все эти дни, Украина никак не прокомментировала эту информацию. Как рассказал военный аналитик Константин Машовец, уже 7 августа ВСУ якобы перерезали важную рокаду противника в Курской области дорогу Рыльск – Коренево – Суджа на отрезке Зеленый Путь – Свердликово.