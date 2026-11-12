Не викидайте порожні пляшки з-під мийного: як вони допоможуть у побуті

Для переробки підійде міцна ємність із вбудованою ручкою

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Порожню пляшку від мийного засобу можна перетворити на невеликий совок для землі й компосту. Достатньо вирізати частину корпусу, зберігши ручку й основу: вийде інструмент для догляду за рослинами в горщиках, на маленьких клумбах і в саду.

Як зробити такий совок, розповідає Radio Mitre. Вбудована ручка стане держаком, тому додаткові деталі для перероблення не знадобляться.

Як вибрати й підготувати пляшку

Для роботи потрібна порожня пляшка з щільного пластику, міцні ножиці або канцелярський ніж, маркер і дрібнозернистий наждачний папір. Важливо вибрати достатньо жорстку ємність, яку зручно тримати за ручку: вона має зберігати форму під час перенесення невеликої кількості ґрунту.

Спочатку кілька разів ретельно промийте пляшку, щоб видалити залишки мийного засобу. Вони можуть зашкодити рослинам, тому очищення – обов’язковий етап перед переробленням. Потім залиште ємність до повного висихання і лише після цього беріться до розмітки.

Як вирізати совок і обробити краї

На сухій пляшці маркером намітьте діагональну лінію: вона має починатися біля нижньої частини ручки й іти до передньої сторони ємності. Водночас збережіть основу – вона стане робочою поверхнею, якою ви зачерпуватимете землю. Ручка також має залишитися цілою.

Обережно розріжте пластик по наміченій лінії. Якщо стінки товсті, рухайтеся повільно, контролюючи кожну ділянку розрізу. Працюйте на стійкій поверхні й використовуйте захисні рукавички, щоб зменшити ризик порізатися.

Після обрізання краї потрібно відшліфувати, щоб прибрати шорсткості й нерівності Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після обрізання пройдіться дрібнозернистим наждачним папером по всіх зрізах. Він прибере шорсткості й нерівності. Потім візьміть совок за ручку й перевірте на невеликій порції субстрату, чи зручно ним набирати й переносити: нижня частина має утримувати матеріал.

Для яких садових робіт стане у пригоді саморобний совок

Таким інструментом зручно пересипати землю з однієї ємності в іншу, досипати субстрат у горщики й розподіляти компост навколо рослин. Він також підійде для збирання окремих листків і легких рослинних решток. Невеликий розмір допомагає працювати там, де мало місця, і переносити матеріали без прямого контакту з ними руками.

Пластик розрахований на легкі навантаження, тому використовуйте совок для пухкого субстрату та невеликих порцій матеріалу. Для копання твердого ґрунту потрібен звичайний садовий інструмент. Перед роботою біля рослин переконайтеся, що на саморобному совку немає залишків мийного засобу; використовувати таку ємність для харчових продуктів або питної води не можна.

Як повідомляв "Телеграф", порожні місткості з-під мийних засобів можуть отримати друге життя. Завдяки міцному пластику та зручній формі їх легко перетворити на практичні речі для дому, зокрема оригінальні горщики для рослин.