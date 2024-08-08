"Газпром" возле Суджи под контролем ВСУ? Советник Зеленского раскрыл интересную деталь, - WP

Целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу

Украина теперь контролирует газоизмерительную станцию "Газпрома" ​​примерно 8 км от России. Она обеспечивает транзит российского газа через нашу страну.

Такое заявление сделал советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности. Об этом пишет The Washington Post.

"Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления", — говорится в материале.

Также отмечается, что в четверг, 8 августа, газ все еще шел через Суджу, последнюю действующую точку отгрузки для трубопровода, который транспортирует российский природный газ в Европу через Украину. К слову, на фоне данных заявлений РФ уже ужесточила охрану вокруг Курской атомной электростанции.

Согласно данным UA War Infographics, 430 кв. км – зона боевых действий в Курской области сейчас. Это больше, чем город Харьков. Порядка 20 населенных пунктов уже под контролем Украины полностью или частично.

Что происходит в Курской области

Во вторник, 6 августа, в сети начали появляться сообщения о том, что якобы украинские военные в составе около 100 человек совершили попытку прорыва на территорию РФ в Суджанском районе Курской области.

Вскоре паблик Mash написал, что в боях якобы принимают участие бойцы РДК, 22-аяОМБ ВСУ и бойцы теробороны. "Они разбились на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области".

Позже стала появляться информация, что якобы бойцы ВСУ понесли потери в виде десятков человек. К вечеру вторника россияне бросили в бой под Суджей солдат срочной службы. Некоторые из них погибли, другие сдались в плен. В местных телеграм-каналах распространяют фото, на которых видно, что происходит в Судже.

Всю ночь в Курской области раздавались сигналы тревоги и последующие взрывы. В основном — из-за активности беспилотников и ракет в небе. В частности, неспокойно было в городе Курчатов, вблизи которого находится Курская АЭС.

Днем 7 августа российский диктатор Владимир Путин созвал экстренное заседание Совбеза, где пожаловался на "масштабную провокацию" Украины.

8 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе боев в Курской области якобы были замечены немецкие танки. В Германии уже прокомментировали информацию.