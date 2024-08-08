Університет відсудив у військового 1,3 мільйона: як так сталося

Колишній курсант проходить службу в ЗСУ

Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба відсудив у відрахованого курсанта 1,3 млн грн. Відповідне рішення ухвалив Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

До суду звернувся представник університету з проханням зобов’язати відрахованого курсанта Владислава Л. виплатити 1,3 млн грн за його утримання під час навчання, пише Zaxid.net. Хлопець навчався в університеті із серпня 2021 року по лютий 2024 року, поки університет достроково не розірвав контракт через "невиконання курсантом освітньої програми".

Після розірвання контракту курсант був зобов’язаний відшкодувати університету витрати на своє утримання під час навчання в сумі 1 млн 354 тис. грн. Проте він добровільно цього не зробив.

Відрахований курсант наразі проходить військову службу, але він не скористався правом надати відзив на позовну заяву університету. Суддя підтвердив, що Владислав Л. має обов’язок відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання, якщо контакт достроково розірвано.

Суд повністю задовольнив позов університету та зобов’язав Владислава Л. виплатити 1,3 млн грн за своє утримання під час навчання. Наразі невідомо, чи оскаржуватиме відповідач це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, в Україні під час загальної мобілізації студентів не можуть призвати на службу, адже вони мають відстрочку. Однак чи можуть вони її лишитись, якщо вирішили перевступати в інший ВНЗ. У такому разі українець порушить послідовність освіти, тому він втратить право на відстрочку від мобілізації.