Звільнено двох суддів, які оскандалилися на всю Україну: подробиці

Рішення ухвалено на підставі порушення норм Конституції

У вівторок, 6 серпня, двох суддів, які оскандалилися на всю Україну, Всеволода Князєва та Олексія Тандира звільнили. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя (ВРП).

Як зазначає пресслужба, Олексій Тандир обіймав посаду судді Макарівського районного суду Київської області, а Всеволод Князєв — судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

Основною причиною звільнення Вища рада назвала порушення норм Конституції та законодавства України обома суддями. Князєв та Тандир гучно оскандалились в Україні за час перебування на посадах.

Що зробив Князєв

Голову Верховного суду Всеволода Князєва у травні 2023 року викрили на отриманні хабаря розміром 2,7 млн доларів, який був пов'язаний зі справою бізнесмена Костянтина Жеваго щодо Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Після цього Князєва позбавили повноважень та відсторонили від здійснення правосуддя.

Зауважимо, що нещодавно Всеволода Князєва помітили на пропускному пункті біля кордону з Румунією. Він перебував в автомобілі на місці пасажира.

Що зробив Тандир

Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка у ніч на 26 травня 2023 року біля блокпоста у Києві. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

За даними слідства, суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому було оголошено підозру, а згодом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У серпні 2023 року досудове розслідування було завершене. Справа наразі перебуває на розгляді суду, а Олексій Тандир залишається у СІЗО.

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