Университет отсудил у военного 1,3 миллиона: как это произошло

Бывший курсант проходит службу в ВСУ

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба отсудил у отчисленного курсанта 1,3 млн грн. Соответствующее решение вынес Ивано-Франковский окружной административный суд.

В суд обратился представитель университета с просьбой обязать отчисленного курсанта Владислава Л. выплатить 1,3 млн грн за его содержание во время учебы, пишет Zaxid.net. Парень учился в университете с августа 2021 по февраль 2024, пока университет досрочно не расторг контракт из-за "невыполнения курсантом образовательной программы".

После расторжения контракта курсант обязан был возместить университету расходы на свое содержание во время обучения в сумме 1 млн 354 тыс. грн. Однако он добровольно этого не сделал.

Отчисленный курсант проходит военную службу, но он не воспользовался правом предоставить отзыв на исковое заявление университета. Судья подтвердил, что Владислав Л. обязан возместить расходы на свое содержание во время учебы, если контакт досрочно разорван.

Суд полностью удовлетворил иск университета и обязал Владислава Л. выплатить 1,3 млн грн за свое содержание во время учебы. Пока неизвестно, будет ли обжаловать ответчик это решение в апелляционном суде.

Напомним, в Украине во время общей мобилизации студентов не могут призвать на службу, ведь у них есть отсрочка. Однако могут ли они остаться, если решили переступать в другой вуз. В таком случае украинец нарушит последовательность образования, поэтому потеряет право на отсрочку от мобилизации.