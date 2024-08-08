Покарання суворе: у Волинській області чоловік пішов під суд через три сосни

Збитки, завдані державі, оцінили в загальну суму 31315 грн. 92 коп

У Волинській області чоловік пішов під суд, зрубавши три сосни у лісі. Рішення викликало резонанс у суспільстві.

Про це пишуть місцеві ЗМІ, посилаючись на дані із Єдиного реєстру судових рішень. Повідомляється, що інцидент трапився у травні 2024 року. Тоді уродженець села Грем’яче самовільно зрубав три сосни у 38 кварталі 12 виділі Партизанського (Цуманського) лісництва. Свою "здобич" чоловік повантажив на підводу і перевіз мінітрактором марки "Dongfeng DF-244" у польову місцевість у селі Грем’яче.

Збитки, завдані державі, оцінили в загальну суму 31315 грн. 92 коп.

Справа дійшла до суду, де обвинувачений визнав свою провину. До того ж напередодні він компенсував збитки державі. Незважаючи на це, суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді штрафу на суму 17 000 гривень.

Також із чоловіка вимагають компенсувати судові витрати на проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи – 1893 гривні. Між тим, чоловік – безробітний.

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