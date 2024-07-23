Ще один топ-прокурор отримав підозру: справа про хабарництво в Офісі генпрокурора набирає обертів

Раніше підозри отримали двоє прокурорів ОГП

Співробітники Національного антикорупційного бюро ти Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру ще одному прокурору Офісу генерального прокурора. Його підозрюють у підбуренні до надання неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. За даними слідства, підозрюваний схилив підприємця до надання хабаря прокурору.

У НАБУ зазначили, що йшлося про справу щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства. Ухвалення рішення про закриття кримінального провадження могло обійтися підприємцю у 170 тис. дол. США.

Своєю чергою у САП уточнили, що наприкінці червня – початку липня 2024 року фігурант вирішив підбурити представника приватного товариства до надання неправомірної вигоди прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства. Прокурор у провадженні мав забезпечити надання висновку судової експертизи про відсутність матеріальних збитків, після чого кримінальне провадження мало бути закрито та як наслідок скасовано арешти майна із забороною здійснення будівництва.

На сьогодні указаному прокурору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом із Національним антикорупційним бюро України викрили на отриманні хабаря прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора. Йшлося про хабар у розмірі 170 тисяч доларів. Зазначені кошти прокурори отримали за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.