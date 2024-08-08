Мова про мільйони: Сина Байдена звинуватили у отриманні величезних хабарів

Звинувачення збирається надати докази, що Хантер Байден та його бізнес-партнери у 2015–2017 роках отримали близько $3,1 мільйона хабара

Прокуратура США звинуватила Хантера Байдена, сина американського президента Джо Байдена, у отриманні кількох мільйонів доларів від румунського бізнесмена з метою лобіювання його інтересів в Америці.

Про це повідомляє AP. Видання посилається на судові документи американської прокуратури.

Йдеться про Габріеля Поповича, звинуваченого в корупції на батьківщині. Він хотів, щоб американська влада розслідувала його справу, розраховуючи, що це дозволить йому уникнути переслідування. Хантер Байден та його партнер погодилися допомогти за $3,1 мільйона. Однак вони були стурбовані тим, що "лобістська робота може спричинити політичні наслідки" для Джо Байдена, тому "приховали справжній характер роботи", заявили прокурори.

Уточнюється, що величезні хабарі Хантер Байден отримував, коли його батько обіймав посаду віце-президента.

На сина американського президента заведено ще одну кримінальну справу щодо зберігання зброї. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі та штраф до 750 тис. доларів. Вирок буде ухвалено 13 листопада судом у штаті Делавер. Раніше присяжні визнали Байдена-молодшого винним за всіма трьома пунктами звинувачення.

Раніше "Телеграф" писав, що кандидат у президенти США Дональд Трамп міг взяти мільйони доларів від президента Єгипту у 2016 році.