СумиХімПром — через корупцію стратегічний завод втрачає сотні тисяч доларів на кожній поставці

Стратегічний завод мінеральних добрив в Сумах розоряють через шахрайську схему із давальницьким постачанням. Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Хто грабує Фонд Держмайна?".

Хімічний завод "СумиХімПром" було запущено після тривалого простою у квітні цього року. Як стверджують журналісти, фактично без всякого тендеру підприємство віддали у давальницьку схему компанії "УКРМІНХІМ". Це ТОВ постачає "СумиХімПрому" всю виробничу сировину (сірку, аміак, фосфорити, хлористий калій), а потім бере на продаж вироблені заводом комплексні добрива. При цьому компанія не має власних шахт і кар’єрів, вона просто купує сировину за кордоном і передає на завод, малюючи при цьому в контрактах завищені ціни. Тобто замість того, щоб самостійно купити дешеву сировину за кордоном, завод залучає посередника, потрапляє в залежність від нього і несе збитки. "Заробіток" схематозників приблизно $20-30 на тоні, а державний завод втрачає із кожної такої поставки приблизно $300-400 тисяч!

"УКРМІНХІМ" теж купує сировину не напряму у виробників, а в мережі європейських компаній-одноденок, зареєстрованих в різних країнах. Саме вони і допомагають малювати завищені ціни. За даними журналістів, всю цю мережу контролює – Віталій Вікторович Логінов, неформальний радник голови ОГХК з 2023 року.

Для прикладу у розслідуванні навели один із останніх контрактів на поставку фосфоритів ТОВ "ТД "УКРМІНХІМ" від словацької прокладки Z9 Impex s.r.o. 1 серпня 2024 року – ціна на нібито єгипетські фосфорити €107 євро за тонну. Пізніше ця сировина піде на "СумиХімПром". В цей же час реальний єгипетський постачальник фосфоритів Chem Source Egypt пропонує ту саму сировину по $40-50 за тонну. Тобто в цій конкретній поставці ціну завищено більше ніж вдвічі. І це значить, що лише на одній операції у державного заводу вкрали приблизно 800 тисяч євро.

Як стверджують журналісти, фосфорити мають "єгипетське" походження тільки на папері. На підтвердження цього було наведено коносамент по ще одній недавній поставці для "СумиХімПрому". Судно завантажують чомусь аж у Лівані, дуже далеко від Єгипту і майже на кордоні із Сирією. Так відбувається тому, що фосфорити насправді мають сирійське походження. Підсанкційний товар союзника Росії лише маскується під єгипетський за допомогою підробних сертифікатів походження. Рівно за такою ж схемою завозять на Суми і "узбецький" калій із Грузії. А насправді він просто російський.