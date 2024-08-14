СумыХимПром — из-за коррупции стратегический завод теряет сотни тысяч долларов на каждой поставке

Стратегический завод минеральных удобрений в Сумах разоряют из-за мошеннической схемы с давальческой поставкой. Об этом говорится в журналистском расследовании "Кто грабит Фонд Госимущества?".

Химический завод "СумыХимПром" был запущен после продолжительного простоя в апреле этого года. Как утверждают журналисты, фактически безо всякого тендера предприятие отдали в давальческую схему компании "УКРМИНХИМ". Это ООО поставляет "СумыХимПрому" все производственное сырье (серу, аммиак, фосфориты, хлористый калий), а затем берёт на продажу производимые заводом комплексные удобрения. При этом у компании нет собственных шахт и карьеров, она просто покупает сырье за границей и передает на завод, рисуя при этом в контрактах завышенные цены. То есть вместо того, чтобы самостоятельно купить дешевое сырье за границей, завод привлекает посредника, попадает в зависимость от него и несет убытки. "Заработок" схематозников примерно $20-30 на тоне, а государственный завод теряет из каждой такой поставки примерно $300-400 тысяч!

"УКРМИНХИМ" тоже покупает сырье не напрямую у производителей, а в сети европейских компаний-однодневок, зарегистрированных в разных странах. Именно они помогают рисовать завышенные цены. По данным журналистов, всю эту сеть контролирует Виталий Викторович Логинов, неформальный советник главы ОГХК с 2023 года.

Для примера в расследовании привели один из последних контрактов на поставку фосфоритов ООО "ТД "УКРМИНХИМ" от словацкой прокладки Z9 Impex sro 1 августа 2024 года — цена на якобы египетские фосфориты €107 евро за тонну. Позже это сырье пойдет на "СумыХимПром". В это же время реальный египетский поставщик фосфоритов Chem Source Egypt предлагает то же самое сырье по $40-50 за тонну. То есть в этой конкретной поставке цена завышена более чем в два раза.

Как утверждают журналисты, фосфориты имеют "египетское" происхождение только на бумаге. В подтверждение этому был приведен коносамент по еще одной недавней поставке для "СумыХимПрома". Судно загружают почему-то в Ливане, очень далеко от Египта и почти на границе с Сирией. Так происходит потому, что фосфориты действительно имеют сирийское происхождение. Подсанкционный продукт союзника России только маскируется под египетский с помощью поддельных сертификатов происхождения. Ровно по такой же схеме завозят на Сумы и "узбекский" калий из Грузии. А на самом деле он просто российский.