Як дізнатись, чи прийшов штраф від ТЦК: це можна зробити онлайн

Щоб перевірити інформацію не обов'язково йти до ТЦК

За новим законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані мали оновити свої дані до 16 липня. Порушення норми вважається адміністративним правопорушенням, яке передбачає накладання штрафу.

За не уточнення військово-облікових даних та ігнорування повісток громадянин може отримати штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна пояснив, як дізнатися чи є штраф від ТЦК та СП.

Існує декілька способів перевірити, чи накладено на вас штраф:

можна особисто звернутися до територіального центру комплектування. Там вам нададуть точну інформацію про наявність штрафу, його розмір та причини накладення;

у мобільному застосунку "Дія". У розділі "Послуги" виберіть "Виконавчі провадження". Система автоматично перевірить вашу інформацію і повідомить про наявність заборгованості;

У розділі "Послуги" виберіть "Виконавчі провадження". Система автоматично перевірить вашу інформацію і повідомить про наявність заборгованості; "Опендатабот" — цей сервіс дозволяє перевірити інформацію про наявність штрафу. Для цього на сайті потрібно заповнити ім’я та дату народження.

Також можуть надіслати інформацію про накладення штрафу поштою. Однак, якщо ви не оновили дані про місце проживання, лист може прийти на стару адресу.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати до армії після сплати штрафу. Неявка до ТЦК вважається адміністративним правопорушенням, ігноруючи наступні повістки, особа наражається на нові штрафи, які можуть сягати значних сум.