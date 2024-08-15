Хто з студентів втратить право на відстрочку: правила для бакалавратів

Друга вища освіта не рятує чоловіка від призову

В Україні триває загальна мобілізація, частина громадян мають відстрочку від призову. Серед них є студенти, однак не всі.

Детальніше про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю Українській правді. За його словами, право на відстрочку втрачають ті студенти, які вже мають бакалаврський ступінь або раніше вступали на бакалаврат, а тепер поновилися на навчанні або вступили на іншу спеціальність.

Винницький також прокоментував зростання кількості вступників на бакалаврат.

"Щодо приросту вступників на бакалаврат – якщо це особи, у яких мотивація отримати відстрочку, то це вступники, які колись закінчили ПТУ чи коледжі. На інших відстрочка не поширюється. Але сам факт, що доросле населення здобуває вищу освіту слід тільки вітати", – підкреслив посадовець.

При цьому заступник міністра МОН запевнив, що наразі жодних додаткових обмежень щодо вступу на бакалаврат не планується.

"Кожен має право здобувати освіту будь-якого рівня (за конкурсом) і держава зацікавлена в тому, щоб наше суспільство було високоосвічене", — додав Винницький.

Нагадуємо, призову на військову службу не підлягають ті студенти, які здобувають денну або дуальну форму освіти. Також відстрочку отримують ті, хто навчається в докторантурі та інтернатурі.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати пенсіонерів. Мова зокрема про тих громадян, які вийшли на пенсію достроково.