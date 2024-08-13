У "Резерв+" може з'явитися відстрочка: хто зможе скористатися

Деякі категорії громадян зможуть отримати відстрочку онлайн

Протягом цього року українці, які мають право на відстрочку від мобілізації, зможуть отримати її онлайн через застосунок "Резерв+". Мова йде про студентів та багатодітних батьків.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає ТСН. Вона зазначає, що нова система запрацює вже 2024 році.

За її словами, ця функція дозволить автоматично розраховувати та надавати відстрочку студентам денної форми навчання та багатодітним батькам. Інтеграція з іншими реєстрами забезпечить швидкий та безперебійний обмін даними.

"Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в "Резерв+", – зазначила Черногоренко.

Нагадуємо, у Раді хочуть дати право на відстрочку від мобілізації ще одній категорії громадян. Йдеться про осіб, які до досягнення повноліття були дітьми-сиротами або напівсиротами.

Зазначається, що ця категорія населення має важчі умови життя. Таким чином їм планується забезпечити право на соціальний захист.

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