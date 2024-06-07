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ЗМІ: Рівненський військком-любитель цілуватись повернувся з фронту та отримав нову посаду

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Олександр Ярмошевич
Олександр Ярмошевич. Фото Колаж "Телеграфу"

Його перевели до іншого міста на заході України

Очільник Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки на робочому місці, перевівся в бойову частину. Проте пробув він там недовго.

Як повідомляє ТСН.ua, Ярмошевич вже повернувся з передової. Журналістам про це стало відомо після вивчення одного з документів, що опинився в їхньому розпорядженні.

За даними журналістів, Ярмошевича було призначено командиром бригади в Ужгороді. Він має створювати нову бригаду.

Нагадаємо, у березні 2024 року мережу сколихнуло відео, на якому Ярмошевич цілується з кількома жінками в різний час. У Сухопутних силах заявляли, що нададуть "належну оцінку" як змісту змонтованого відео, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

Пізніше з’ясувалося, що Ярмошевич збільшив свої статки з початку повномасштабної війни з російськими окупантами. Такі висновки можна зробити, якщо вивчити електронні декларації полковника за 2022 та 2023 роки.

Раніше "Телеграф" писав, що одна з військовослужбовиць ЗСУ, намагаючись підтримати підполковника Олександра Ярмошевича, опублікувала фото з чоловіком, де вони цілуються. Проте реакція користувачів мережі прокотилась хвилею хейту у коментарях.

Теги:
#Рівне #ЗСУ #ТЦК