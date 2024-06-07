ЗМІ: Рівненський військком-любитель цілуватись повернувся з фронту та отримав нову посаду

Його перевели до іншого міста на заході України

Очільник Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки на робочому місці, перевівся в бойову частину. Проте пробув він там недовго.

Як повідомляє ТСН.ua, Ярмошевич вже повернувся з передової. Журналістам про це стало відомо після вивчення одного з документів, що опинився в їхньому розпорядженні.

За даними журналістів, Ярмошевича було призначено командиром бригади в Ужгороді. Він має створювати нову бригаду.

Нагадаємо, у березні 2024 року мережу сколихнуло відео, на якому Ярмошевич цілується з кількома жінками в різний час. У Сухопутних силах заявляли, що нададуть "належну оцінку" як змісту змонтованого відео, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

Пізніше з’ясувалося, що Ярмошевич збільшив свої статки з початку повномасштабної війни з російськими окупантами. Такі висновки можна зробити, якщо вивчити електронні декларації полковника за 2022 та 2023 роки.

Раніше "Телеграф" писав, що одна з військовослужбовиць ЗСУ, намагаючись підтримати підполковника Олександра Ярмошевича, опублікувала фото з чоловіком, де вони цілуються. Проте реакція користувачів мережі прокотилась хвилею хейту у коментарях.