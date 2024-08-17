Без "рівненців" та "луцківців": як правильно називати жителів Рівного, Луцька та Чернівців, настанови Фаріон

Допоможе кілька суфіксів

В українській мові існує багато нюансів і тонкостей, особливо це стосується утворення назв мешканців певних населених пунктів. До прикладу, казати луцьківець або рівненчанин не правильно.

Про це йдеться у підручнику Ірини Фаріон "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)". Зазначається, що існує лише кілька закінчень та суфіксів, які утворюють правильні назви людей, проживаючих у Луцьку, Рівне та Чернівцях.

Як правильно називати жителів Рівне

До чоловіків слід звертатись рівнець, а не рівненець. До жінок рівенка, а не рівненка. У множині ж правильним варіантом буде рівенці, а не рівненці.

Тобто до Рівного правильно використовувати суфікс -ець, -ці та -ка.

Як правильно називати жителів Луцька

Чоловіків, які проживають у цьому місті слід називати лучанин, а жінок — лучанка. У множині правильно казати лучани, тобто ніяких луцьківців.

Як правильно називати жителів Чернівців

У формуванні назви від цього міста допоможуть суфікси -ин та -ка. Так, жінку називаємо чернівчанка, а чоловіка — чернівчанин. У множині кажемо — чернівчани.

Нагадаємо, що жителів Києва не правильно називати "києвляни" та на містян Запоріжжя казати "запорожці". Мовознавиця пояснила, як правильно та чому.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися до Наталії українською.