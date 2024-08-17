Без "рівненців" и "луцківців": как правильно называть жителей Ровно, Луцка и Черновцов, наставления Фарион

Поможет несколько суффиксов

В украинском языке существует много нюансов и тонкостей, особенно это касается образования названий жителей некоторых населенных пунктов. К примеру, говорить луцьківець или рівненчанин не правильно.

Об этом говорится в учебнике Ирины Фарион "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей)". Отмечается, что существует всего несколько окончаний и суффиксов, которые образуют правильные названия людей, проживающих в Луцке, Ровно и Черновцах.

Как правильно называть жителей Ровно

К мужчинам следует обращаться рівнець, а не рівненець. К женщинам рівенка, а не рівненка. Во множестве же правильным вариантом будет рівенці, а не рівненці.

То есть с Ровно правильно использовать суффикс -ець, -ці и -ка.

Как правильно называть жителей Луцка

Мужчин, проживающих в этом городе, следует называть лучанин, а женщин — лучанка. Во множестве правильно говорить лучани, то есть никаких луцьківців.

Как правильно называть жителей Черновцов

В формировании названия от этого города помогут суффиксы -ин и -ка. Да, женщину называем чернівчанки, а мужчину — чернівчанин. Во множестве говорим — чернівчани.

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