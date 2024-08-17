Долю грошей на ремонт "Охматдиту" вирішуватимуть спірні особи? Що не так із новими членами фонду

Нових членів фонду було прийнято до його складу лише 14 серпня

Ситуація навколо 372 мільйонів гривень, які зібрали небайдужі українці для ремонту дитячої клініки "Охматдит", продовжує обростати цікавими подробицями. Так, у складі засновників фонду "Охматдит — здорове дитинство" відбулися перестановки.

Журналіст "Наші гроші" Юрій Ніколов оприлюднив скріншоти протоколу засідання учасників Фонду. Там він звернув увагу на те, що у складі засновників фонду є Євген Солодко, який попередив, що гроші фонду не можна перераховувати на рахунки держави, оскільки це "містить корупційні ризики".

Крім того, до складу введено ще одну неоднозначну фігуру Оксану Соколовську.

"Це відомий у вузьких колах адвокат, саме він захищав від НАБУ Окружний суд Вовка. І ось тепер він нам розповідає, де корупційні ризики", — розповів Ніколов про Солодко.

Для довідки: Павло Вовк очолював понад 10 років Окружний адмінсуд Києва (ОАСК), а його судді на цей час ухвалили кілька резонансних рішень, у тому числі про розблокування Майдану Незалежності у 2013 році. Суддя також відомий тим, що є фігурантом "плівок Вовка", коли через небажання проходити оцінку у Вищій кваліфікаційній комісії суддів він перешкоджав діяльності окремих її членів. Згодом усім фігурантам провадження за фактами втручання у діяльність ВККС та прийняття неправосудних рішень оголосили підозри.

Другий новий член фонду також має сумнівних клієнтів. 2016 року вона була адвокатом співробітника ГРУ РФ Євгена Єрофєєва, якого за підсумком обміняли на Надію Савченко. Тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос звинувачував Соколовську в тому, що вона нібито їздила до Москви, де отримувала інструкції щодо подальших дій. Адвокат у відповідь подала позов до суду на Матіоса та п’ятого президента Петра Порошенка за те, що той говорив, що вона нібито консультується з ФСБ і за вказівкою Кремля затягує розгляд справи Єрофєєва.

Як повідомлялося раніше, після масованого ракетного удару 8 липня дитяча клініка "Охматдит" зазнала серйозних пошкоджень, а українці швидко зібрали 379 мільйонів гривень на його відновлення. Гроші потрапили на рахунки згаданого вище фонду та залишаються там досі.

До кінця місяця тема відновлення привернула до себе багато уваги за рахунок низки підозрілих тендерів. 16 серпня директор лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір заявив, що фонд відмовився переказувати гроші на рахунок лікарні, а у фонді повідомили, що таке звернення від лікарні не надходило.

17 серпня Жовніра тимчасово усунули від виконання обов’язків. Замість нього обов’язки гендиректора виконуватиме завідувач одного із відділень клініки Олександр Урін.