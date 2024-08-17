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Судьбу денег на ремонт "Охматдета" будут решать спорные личности? Что не так с новыми членами фонда

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Оксана Соколовская и Евгений Солодко Новость обновлена 17 августа 2024, 23:39
Оксана Соколовская и Евгений Солодко

Новые члены фонда были приняты в его состав лишь 14 августа

Ситуация вокруг 372 миллионов гривен, которые были собраны неравнодушными украинцами для ремонта детской клиники "Охматдет", продолжает обрастать любопытными подробностями. Так в составе основателей фонда "Охматдет — здоровое детство" произошли перестановки.

Журналист "Наши деньги" Юрий Николов обнародовал скриншоты протокола заседания участников Фонда. Там он обратил внимание на то, что в составе основателей фонда числится некий Евгений Солодко, который предупредил, что деньги фонда нельзя перечислять на счета государства, так как это "содержит коррупционные риски".

Кроме того, в состав введена еще одна неоднозначная фигура Оксана Соколовская.

"Это известный в узких кругах адвокат, именно он защищал от НАБУ Окружной суд Вовка. И вот теперь он нам рассказывает, где коррупционные риски", — рассказал Николов о Солодко.

Для справки: Павел Вовк возглавлял более 10 лет Окружной админсуд Киева (ОАСК), а его судьи в это время приняли несколько резонансных решений, в том числе о разблокировании Майдана Незалежности в 2013 году. Судья также известен тем, что является фигурантом "пленок Вовка", когда из-за нежелания проходить оценку в Высшей квалификационной комиссии судей он создавал препятствия в деятельности отдельных ее членов. Впоследствии, всем фигурантам производства по фактам вмешательства в деятельность ВККС и принятия неправосудных решений объявили подозрения.

Второй новый член фонда тоже имеет сомнительных клиентов. В 2016 году она была адвокатом сотрудника ГРУ РФ Евгения Ерофеева, которого по итогу обменяли на Надежду Савченко. Тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос обвинял Соколовскую в том, что она якобы ездила в Москву, где получала инструкции о дальнейших действиях. Адвокат в ответ подала иск в суд на Матиоса и пятого президента Петра Порошенко, за то, что тот говорил, что она якобы консультируется с ФСБ и по указанию Кремля затягивает рассмотрение дела Ерофеева.

Как сообщалось ранее, после массированного ракетного удара 8 июля детская клиника "Охматдет" получила серьезные повреждения, а украинцы быстро собрали 379 миллионов гривен на его восстановление. Деньги попали на счета упомянутого выше фонда и остаются там до сих пор.

К концу месяца тема восстановления привлекла к себе много внимания за счет ряда подозрительных тендеров. 16 августа, директор больницы "Охматдет" Владимир Жовнир заявил, что фонд отказался переводить деньги на счет больницы, а в фонде сообщили, что такое обращение от больницы не поступало.

17 августа Жовнира временно отстранили от выполнения обязанностей. Вместо него обязанности гендиректора будет выполнять заведующий одного из отделений клиники Александр Урин.

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#Охматдет #Евгений Солодко #Оксана Соколовская