Відключення світла повернулися до України: озвучено графік

Поки що відключення проходитимуть по одній черзі

В Україну повертаються відключення світла для населення. Вже 19 серпня застосовуватиметься одна черга.

Про це проінформувала пресслужба Укренерго у своєму telegram-каналі. Наразі очікується, що обмеження діятимуть у проміжок з 17:00 до 19:00.

На решту доби відключення поки не застосовуватимуться. Причиною таких кроків у національній енергокомпанії називають збільшення споживання електрики через зростання температури повітря.

Більш детальну інформацію про відключення можна знайти на сайтах та у месенджерах своїх постачальників електрики.

Як повідомляли раніше, про повернення графіків відключень раніше говорила заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук. При цьому вона попереджала, що згідно з прогнозами синоптиків в Україну повертається спека, а енергетики готуються до збільшення споживання. Заступник міністра зазначила, що вітчизняна енергосистема знаходиться у сезоні ремонту, щоб краще підготуватися до зими.

Водночас експерт з енергетики Андрій Закревський розповідав про те, що зараз в Україні знизилося споживання через те, що батькам не треба збирати дітей до школи. Крім того, за його словами, працюючі школи серйозно навантажують енергосистему.