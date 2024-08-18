Отключения света вернулись в Украину: озвучен график

Пока отключения будут проходить по одной очереди

В Украину возвращаются отключения света для населения. Уже 19 августа будет применяться одна очередь.

Об этом проинформировала пресс-служба Укрэнерго в своем telegram-канале. В настоящее время ожидается, что ограничения будут действовать в промежуток с 17:00 до 19:00.

На остальную часть суток отключения пока применяться не будут. Причиной таких шагов в национальной энергокомпании называют увеличение потребления электричества в связи с ростом температуры воздуха.

Более подробную информацию об отключениях можно найти на сайтах и в мессенджерах своих поставщиков электричества.

Как сообщалось ранее, о возвращении графиков отключений ранее говорила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. При этом она предупреждала о том, что согласно прогнозам синоптиков в Украину возвращается жара, а энергетики готовятся к увеличению потребления. Замминистра отметила, что отечественная энергосистема находится в сезоне ремонта, чтобы лучше подготовиться к зиме.

В то же время эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказывал о том, что сейчас в Украине снизилось потребление из-за того, что родителям не надо собирать детей в школу. Кроме того, по его словам, работающие школы серьезно нагружают энергосистему.