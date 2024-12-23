Робота для студентів в Буковелі: можна без досвіду, але є вимоги щодо розміру одягу

Окрім зарплати є кілька бонусів

Українців запрошують на роботу на гірськолижному курорті Буковель. Команда гірськолижного курорту України Bukovel в пошуках аніматорів. Готові взяти студентів та людей без досвіду.

Відповідне оголошення розміщено на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Шукають креативних та творчих хлопців та дівчат, які будуть створювати атмосферу для гостей нового, найбільшого в Україні аквапарку. Аквапарк створений в стилі мультфільму "Мавка. Лісова пісня", аніматори будуть підтримувати цю атмосферу, граючи ролі основних персонажів мультфільму.

"Досвід роботи буде перевагою, але ми готові розглянути і без досвіду!", — вказав роботодавець.

Зарплата — 24 тисячі гривень "на руки", після сплати податків. Потрібна середня спеціальна освіта, зайнятість — неповна. Також є вимоги щодо тілобудови — розмір одягу s-m (для дівчат) і m-l (для хлопців), адже робота в костюмах героїв мультфільму. Серед інших вимог — креативність, творчість та відповідальність, а також вміння та бажання працювати з дітьми.

Зі свого боку роботодавець пропонує:

стабільну (круглорічну) роботу;

позмінний графік роботи (близько 20 змін на місяць);

9-ти годинний робочий день, з перервами на обід;

безплатне проживання на території курорту;

навчання та можливості для кар'єрного росту;

знижки на послуги курорту для працівника та його близьких.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для роботи на гірськолижному курорті Буковель з хорошою зарплатою потрібні перукар та майстер манікюру. Людей запрошують на повну зайнятість для роботи в готелі.