Воздух раскалится до +39, но в двух регионах жара будет меньше: прогноз до конца недели

До осени осталось 12 дней

В Украину вернулась сильная жара, сухая и жаркая погода до конца недели удержится в большинстве украинских областей. Жарче всего будет на юге и востоке, а в западных областях возможны локальные ливни.

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, днем во вторник, 20 августа, в Украине без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +33…+38 градусов, на западе — 28-33 с отметкой "плюс".

В среду, 21 августа осадки возможны лишь на западе страны в виде кратковременных грозовых дождей, местами с градом и шквалистым ветром до 22 м/с. На остальной территории будет сухо. Температура воздуха ночью составит +17…+24 градуса, в дневное время ожидается 29-39 градусов тепла, в западных областях +29…+34.

В четверг, 22 августа, осадки маловероятны. Ночные температуры останутся на прежнем уровне, днем синоптик ожидает +34…+39 градуса, но на севере и западе днем температурный фон немного снизится до 26-31 градуса ниже нуля.

В пятницу, 23 августа, по всей стране будет сухо и малооблачно. В ночное время в западных и северных областях прогнозируется +10…+15 градусов, днем ​​+27…+32. В остальной части Украины ночью ожидается 15-20 градусов с отметкой "плюс", днем воздух прогреется до ​​+30…+35 градусов.

В субботу, 24 августа, вся Украина будет жаркой, осадков не предвидится. Ночью градусники покажут +13…+21 градус. В дневные часы воздух раскалится до +29…+34 градусов, на юго-западе страны местами 35-38 градусов выше нуля.

В воскресенье, 25 августа, снова будет жарко и сухо. Ночью прогнозируется +16…+21 градус, в дневное время ​​+30…+35, на юго-западе страны местами воздух прогреется до +36…+38 градусов.

Ранее "Телеграф" детально рассказывал о погоде в Киеве в начале недели. Столбики термометров будут подниматься до +34 градусов.