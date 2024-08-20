Чи дадуть вам відстрочку, якщо ви доглядаєте не тільки за батьками

Це регулюється законом

Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати відстрочку не тільки через догляд за матір'ю чи батьком з інвалідністю, а й за рідним братом. Однак є певні умови.

Згідно зі законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а саме пунктом 12, не можуть призиватись на службу військовозобов'язані – члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я). Про це інформує адвокат Дмитро Дончак.

Тобто, за його словами, до першого ступеня спорідненості входять батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема, усиновлені. Водночас до другого — рідні брати та сестри, баба й дід з боку матері та з боку батька, онуки.

Аби військовозобов'язаному отримати відстрочку по догляду за рідним братом, в останнього не має бути батька, чоловіка або дружини, дітей, переважно, усиновлених або вони самі потребують догляду, відповідно до висновку МСЕК чи ЛКК. Адвокат зазначив, що на відстрочку не впливає факт, що батьки є пенсіонерами.

Крім того, чоловік може встановити опікунство над братом, але суд має визнати особу недієздатною. Після того військовозобов'язаний може подати до ТЦК заяву про відстрочку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як часто потрібно оновлювати відстрочку військовозобов'язаним.