Дадут ли вам отсрочку, если вы ухаживаете не только за родителями

Это регулируется законом

Военнообязанные мужчины могут получить отсрочку не только по уходу за матерью или отцом с инвалидностью, но и за родным братом. Однако есть определенные условия.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а именно пунктом 12, не могут призываться на службу военнообязанные — члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при отсутствии членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). Об этом информирует адвокат Дмитрий Дончак.

То есть, по его словам, в первую степень родства входят родители, муж или жена, дети, в частности, усыновленные. В то же время, ко второму — родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

Чтобы военнообязанному получить отсрочку по уходу за родным братом, у последнего не должно быть отца, мужа или жены, детей, преимущественно усыновленных или они сами нуждаются в уходе, согласно заключению МСЭК или ВКК. Адвокат отметил, что на отсрочку не влияет факт, что родители являются пенсионерами.

Кроме того, мужчина может установить попечительство над братом, но суд должен признать личность недееспособной. После этого военнообязанный может подать в ТЦК заявление об отсрочке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как часто нужно обновлять отсрочку военнообязанным.