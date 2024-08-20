Сразу несколько очередей одновременно: в "Укрэнерго" дали график отключений света на 21 августа

Первую половину дня украинцы проведут с электричеством

В Украину вернулись отключения света. В среду, 21 августа, во всех регионах страны электроэнергии не будет в вечерние часы.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". В компании предупреждают, что потребление света растет из-за жары, поэтому пришлось вернуться к отключениям.

Электроэнергию будут отключать в период с 16:00 до 24:00 во всех областях. Причем с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будут отключать одну очередь, а с 18:00 до 22:00 — по две очереди одновременно.

В другие часы ограничения применять не планируют. Также в "Укрэнерго" добавили, что ограничивать потребление объектов критической инфраструктуры не будут.

Напомним, что о возвращении графиков отключения света украинцев предупредили на прошлой неделе. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук подтвердила, что во всем виновата новая волна жары из-за которой украинцы стали снова усиленно пользоваться кондиционерами и вентиляторами. Кроме того, на энергетических объектах по всей стране продолжаются плановые ремонты или восстановительные работы после российских атак, из-за чего не хватает мощностей.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как будут выключать свет зимой в Украине. Эксперт озвучил два сценария.