В Україні заборонили російські церкви: українці жартують та роблять меми

Росія втратила ще один важіль впливу на українську громадськість

В Україні у вівторок, 20 серпня, нардепи ухвалили в цілому закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою (РПЦ). Оскільки на його прийняття чекали багато хто і дуже довго, то в той же момент в мережі почала з’являтися велика кількість мемів.

Варто зазначити, що хоч документ неофіційно отримав назву "закону про заборону УПЦ МП", проте заборона на її діяльність офіційно не запроваджується. Організації доведеться протягом наступних дев’яти місяців навести чіткі докази того, що вона не має жодних зв’язків з Росією.

Попри це, проросійські пропагандисти вже почали спекулювати на цій темі, хоча українців їхні скарги не дуже засмутили.

Інші нагадали про момент отримання Україною Томоса про автокефалію вітчизняної церкви.

Ще одна категорія вирішила поцікавитися, що з обличчами прихильників церкви з російським душком.

Раніше "Телеграф" пояснював, що цей закон не є прямою забороною УПЦ МП. Справді, закон може унеможливити діяльність УПЦ МП, а відповідно й "закрити" храми, проте насамперед його норми спрямовані проти РПЦ в Україні. Законодавці дають цим громадам 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ та довести це.