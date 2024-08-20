В Украине запретили российские церкви: украинцы шутят и делают мемы

Россия потеряла еще один рычаг влияния на украинскую общественность

В Украине во вторник, 20 августа нардепы приняли в целом закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Российской православной церковью (РПЦ). Поскольку его принятия ждали многие и весьма долго, то в тот же момент в сети начало появляться большое количество мемов.

Стоит отметить, что хоть документ неофициально получил название "закона о запрете УПЦ МП", однако запрет на ее деятельность официально не вводится. Организации придется в течение следующих девяти месяцев привести четкие доказательства того, что у нее нет никаких связей с Россией.

Несмотря на это, пророссийские пропагандисты уже начали спекулировать на этой теме, хотя украинцев их жалобы не то чтобы сильно расстроили.

Другие же напомнили о моменте получения Украиной Томоса об автокефалии отечественной церкви.

Еще одна категория решила поинтересоваться, что с лицами у сторонников церкви с российским душком.

Ранее "Телеграф" объяснял, что этот закон не является прямым запретом УПЦ МП. Действительно, закон может сделать невозможным деятельность УПЦ МП, а соответственно и "закрыть" храмы, однако прежде всего его нормы направлены против РПЦ в Украине. Законодатели дают этим общинам 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ и доказать это.