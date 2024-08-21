Чи не покарають Україну за вторгнення до Курської області: пояснення правозахисника

Київ має забезпечувати дотримання правопорядку на територіях РФ, які перейшли під контроль ЗСУ

Україна не отримає покарання за те, що ЗСУ зайшли на територію Росії у Курській області. Адже ми маємо право на самозахист й це повністю відповідає статуту ООН.

Про те, яких правил має дотримуватися Україна в Росії, щоби не отримати покарання за свої дії з боку міжнародних судів, розповів правозахисник Роман Мартиновський у інтерв'ю "Українській правді". За його словами, юридично для України нічого не змінилося.

"Фактично для нас нічого не змінюється. Тільки додається серйозна проблема – Україні доведеться виконувати зобов'язання держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права", — зазначив він.

Мартиновський пояснив, що як тільки Україна встановила контроль над частиною території Росії, на нашу країну легла відповідальність за нормальну життєдіяльність місцевого населення, зокрема забезпечення харчуванням, медичною допомогою, іншими соціальними послугами. Ба більше, УКраїна на тих територіях має поважати законодавство Росії.

"І, як дивно це не звучало би, але ми маємо поважати законодавство РФ, яке діє на цій території. Ми не можемо просто прийти і сказати: "Тепер тут ваше право не діє. Все буде по-нашому". Ми маємо зробити все, щоб продовжувала функціонувати медична система. Більше того, якщо частина місцевих лікарів втекли або відмовляються виконувати свої обов'язки, ми маємо привезти туди українських медиків. Але в такому випадку потрібно чітко визначити терміни їхньої роботи, наприклад, 3–6 місяців. Вони не мають перебувати на окупованих територіях постійно, бо це матиме ознаки колонізації", — описав ситуацію правозахисник.

Він додав, що Україна також має забезпечувати дотримання правопорядку на територіях РФ, які перейшли під контроль ЗСУ. Наприклад, якщо хтось серед цивільного населення на цих територіях когось вбив або зґвалтував, вони мають понести відповідальність.

Для реалізації цього, представники правоохоронних органів і судів РФ мали би продовжити свою діяльність. Однак частина з них виїхала, а інша частина відмовляється виконувати свої обов'язки. Причина — в побоюванні, що у майбутньому російська влада може звинуватити їх у колабораціонізмі.

"Україна зараз має запустити на окупованих територіях власні правоохоронну і судову системи. Ми без проблем можемо привезти в РФ свою поліцію. Але з судами не все так просто. Україна не має права перемістити з РФ ймовірного злочинця, наприклад, до суду в Сумській області, тому що це вважатиметься депортацією", — пояснив Мартиновський.

Наразі окупована ЗСУ територія РФ незначна, для неї вистачить й одного районного суду. Однак є труднощі з переглядом судових рішень, адже, щоб забезпечити право громадян на апеляційне оскарження, треба створювати ще й апеляційний суд.

"А далі питання: що робити з касацією? Якщо ми не закриємо всі ці ланки, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) може вирішити, що Україна займається дискримінацією громадян на окупованих територіях. Ще один момент – яке законодавство застосовувати в цих судах? Якщо російське, ми не зможемо засудити цивільних за шпіонаж, диверсії або інші дії проти Збройних сил України. В будь-якому випадку частково доведеться впроваджувати положення українського кримінального кодексу на території РФ", — резюмував правозахисник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український військовий Петро Сазонов розповів про свої враження від Курській області. За його словами, місцеві жителі привітно зустрічають українських військових, але він має до них почуття огиди. А ось дороги, за словами військового, там кращі, ніж в Україні.