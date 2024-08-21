Не накажут ли Украину за вторжение в Курскую область: объяснения правозащитника

Киев должен обеспечивать соблюдение правопорядка на территориях РФ, перешедших под контроль ВСУ

Украина не получит наказания за то, что ВСУ зашли на территорию России в Курской области. Так как мы имеем право на самозащиту и это полностью соответствует уставу ООН.

О том, какие правила должна соблюдать Украина в России, чтобы не получить наказания за свои действия со стороны международных судов, рассказал правозащитник Роман Мартыновский в интервью "Украинской правде". По его словам, юридически для Украины ничего не изменилось.

"Фактически для нас ничего не меняется. Только добавляется серьезная проблема – Украине придется выполнять обязательства государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права", — отметил он.

Мартиновский пояснил, что как только Украина установила контроль над частью территории России, на нашу страну легла ответственность за нормальную жизнедеятельность местного населения, в частности, обеспечение питанием, медицинской помощью, другими социальными услугами. Более того, Украина на тех территориях должна уважать законодательство России.

"И, как бы странно это не звучало, но мы должны уважать законодательство РФ, действующее на этой территории. Мы не можем просто прийти и сказать: "Теперь здесь ваше право не действует. Все будет по-нашему". Мы должны сделать все, чтобы продолжала функционировать медицинская система. Более того, если часть местных врачей сбежали или отказываются выполнять свои обязанности, мы должны привезти туда украинских медиков. Но в таком случае нужно четко определить сроки их работы, например, 3-6 месяцев. Они не должны находиться на оккупированных территориях постоянно, потому что это будет иметь признаки колонизации", — описал ситуацию правозащитник.

Он добавил, что Украина также должна обеспечивать соблюдение правопорядка на территориях РФ, перешедших под контроль ВСУ. Например, если кто-нибудь среди гражданского населения на этих территориях кого-то убил или изнасиловал, они должны понести ответственность.

Для реализации этого представители правоохранительных органов и судов РФ должны были бы продолжать свою деятельность. Однако часть из них уехала, а другая часть отказывается выполнять свои обязанности. Причина — в опасении, что в будущем российские власти могут обвинить их в коллаборационизме.

"Украина сейчас должна запустить на оккупированных территориях собственные правоохранительную и судебную системы. Мы без проблем можем привезти в РФ свою полицию. Но с судами не все так просто. Украина не имеет права переместить из РФ вероятного преступника, например, в суд в Сумской области, потому что это будет считаться депортацией", — объяснил Мартыновский.

Пока оккупированная ВСУ территория РФ незначительна, для нее хватит и одного районного суда. Однако есть трудности с пересмотром судебных решений, ведь чтобы обеспечить право граждан на апелляционное обжалование, нужно создавать еще и апелляционный суд.

"А дальше вопрос: что делать с кассацией? Если мы не закроем все эти звенья, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может решить, что Украина занимается дискриминацией граждан на оккупированных территориях. Еще один момент – какое законодательство применять в этих судах? Если российское, мы не сможем осудить гражданских за шпионаж, диверсии или другие действия против Вооруженных сил Украины. В любом случае, частично придется внедрять положения украинского уголовного кодекса на территории РФ", — резюмировал правозащитник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский военный Петр Сазонов рассказал о своих впечатлениях от Курской области. По его словам, местные жители приветливо встречают украинских военных, но он испытывает к ним чувство брезгливости. А вот дороги, по словам военного, там лучше, чем в Украине.