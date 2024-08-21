Депутат зажадав виправдань від хворої "Слуги народу", чому та не голосувала проти УПЦ

Скандал спалахнув у соціальних мережах

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних із РФ, зокрема УПЦ МП, але після цього спалахнув скандал. Одна з нардепів "Слуги народу" через хворобу не була на голосуванні.

На це звернув увагу депутат Київради від "Європейської солідарності" Леонід Ємець. На своїй сторінці у Facebook він написав пост, в якому наголосив, що нардеп Ганна Пуртова не голосувала за заборону.

"Пуртова — депутат від Слуг Народу не голосувала за заборону Московської Церкви ні в першому читанні, ні в другому. Системна підтримка інституції, яка не менш системно працювала на знищення України і українців. 221 виборчий округ. Наш округ який завжди був патріотичний і який грубо надурили красивими слоганами. Але справи говорять краще. Думай-те наступного разу", — йдеться у повідомленні.

Тут же він зазначив, що колеги Пуртової повідомляли, що має ковід і високу температуру. Проте Ємець запідозрив недобре і пригадав, що нардеп не голосувала у першому читанні. Він сумнівався, що такі збіги можуть бути випадковістю.

"Ну так вона, будучи абсолютно здоровою не поставила свій підпис коли збирали підписи за цей законопроект (про це була навіть заява Артура Герасімова). Прямо відмовилась ставити. І за перше читання не голосувала. А коли вже навіть Президент Зеленський сказав, що голосувати потрібно, на неї дуже зручно напав ковід. Співпадіння?", — відмітив Ємець.

Що сказала Ганна Пуртова

Своєю чергою Ганна Пуртова на своїй сторінці у Facebook пояснила, що справді хворіє і показала фото градусника з високою температурою.

"Щось в мене забагато полосок. Ще кілька років тому здавалось, що COVID-19 найбільша наша проблема. Які наївні ми тоді були. Особливо важко переносити температуру коли на вулиці так жарко( Але це все ніщо в порівянні з іншими проблемами. Хто встигає вакцинуйтесь краще повторно щоб не хворіти!", — написала Пуртова.

Ще один пост Ємця

Слідом за цим Леонід Ємець випустив ще одий пост, який був прямою відповіддю на слова Пуртової. Він написав, що з ним зв’язалися колеги нардепа і сказали, що вона не змогла проголосувати через хворобу, а йому варто було б вибачитися за свої закиди в її бік.

"Знаєте, я готовий. Готовий визнати, що хвороба реально завадила цьому принципово визначальному голосуванні. Все буває. І готовий щиро вибачитися і визнати, що був категорично неправий. Але. (Завжди є "але":) Є невелика вимога.

Просто тому, що є об’єктивні підстави сумніватися у щирості позиції. Наприклад, те, що Ганна відмовилася ставити свій підпис під цим законопроєктом. І не проголосувала за перше читання, хоч тоді жодного ковіда в неї не було. Що мимоволі наводить на думку, що це така у неї позиція – бути проти заборони російської церкви", – наголосив Ємець.

Депутат заявив, що не має наміру вимагати підтвердження хвороби та аналізи на ковід, але він би хотів почути позицію Анни Пуртової щодо закону.

"Досить лише позиції пані Анни стосовно російської церкви та їхніх представників. І саме законопроєкту. Проголосувала б вона, якби не тяжкий перебіг хвороби й вона була в залі ВР", — каже Ємець.

До речі, парламентар додав, що сам у такій ситуації попередив би заздалегідь колег, що він не зможе бути присутнім на голосуванні.

"Пс. Якби я знав, що такий важливий проєкт розглядається в Парламенті, і тільки хвороба не дає мені бути присутньою, я б як мінімум сказав би про це заздалегідь. Як і свою позицію. Але не пізно і зараз. Не дякуйте. Щиро ваш, із великою надією на те що муситиму чистосердечно вибачитись", — резюмував депутат.

Зазначимо, що редакція "Телеграфа" звернулася до Анни Пуртової з проханням прокоментувати ситуацію та висловити свою позицію з цього приводу. На даний час відповіді поки не надійшло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як працюватиме закон про заборону діяльності церков, пов’язаних із Росією.