На пляжі нечистоти й гниле сміття: на що окупанти перетворили найпопулярніший курорт Криму (фото)

Городяни кажуть, що на пляжах курорту стоїть смердючий запах

Багато курортів України опинилися під російською окупацією і перебувають у занедбаному стані. Це стосується й анексованого Криму, де зафіксовано численні випадки зливу каналізації у морі, особливо у курортному Судаку.

У Telegram-каналі "Кримський вітер" показали, як зараз виглядають пляжі одного з найпопулярніших курортів окупованого півострова. І росіяни цілком ігнорують проблеми.

Як зараз виглядає окупований Судак

Очевидці розповідають, що в Судаку по кілька днів не вивозять сміття і під палючим сонцем воно гниє, поширюючи смердючий запах. На кадрах видно, що в море впадає каналізаційна річка, тому на пляжі буквально неможливо перебувати через сильний сморід. А біля смердючого джерела лежить труп тварини.

Пляжі Судака страждають від нечистот

Пляжі Судака завалені сміттям

З огляду на ситуацію не дивно, що пляж практичний порожній. І росіяни не реагують на проблему, попри те, що місцеві скаржаться на постійне зливання каналізації в морі й навіть пишуть запити до відповідних служб.

У Судаку нечистоти зливають у море

"Телеграф" писав раніше, як змінився український курорт "Залізний Порт" за два роки російської окупації. Селище до війни було заповнене туристами.