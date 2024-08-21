На пляже гниющий мусор и нечистоты: во что оккупанты превратили популярнейший курорт Крыма (фото)

Горожане говорят, что на пляжах курорта стоит зловонный запах

Многие курорты Украины оказались под российской оккупацией и находятся в запущенном состоянии. Это касается и аннексированного Крыма, где зафиксированы многочисленные случаи слива канализации в море, особенно в курортном Судаке.

В Telegram-канале "Крымский ветер" показали, как сейчас выглядят пляжи одного из самых популярных курортов оккупированного полуострова. И россияне полностью игнорируют проблемы.

Как сейчас выглядит оккупированный Судак

Очевидцы рассказывают, что в Судаке по несколько дней не вывозят мусор и под палящим солнцем он гниет, распространяя зловонный запах. На кадрах видно, что в море впадает канализационная речка, из-за этого на пляже буквально невозможно находиться из-за сильной вони. А возле зловонного источника лежит труп животного.

Пляжи Судака страдают от нечистот

Пляжи Судака завалены мусором

Учитывая ситуацию, не удивительно, что пляж практический пустой. И россияне не реагируют на проблему, несмотря на то, что местные жалуются на постоянный слив канализации в море и даже пишут запросы в соответствующие службы.

В Судаке нечистоты сливают в море

"Телеграф" писал ранее, как изменился украинский курорт Железный Порт за два года российской оккупации. Поселок до войны был заполнен туристами.