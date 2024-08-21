Укр

На пляже гниющий мусор и нечистоты: во что оккупанты превратили популярнейший курорт Крыма (фото)

Автор
Катерина Любимова Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как выглядит курорт Судак под оккупацией Новость обновлена 21 августа 2024, 14:46
Как выглядит курорт Судак под оккупацией. Фото azovsky.ru

Горожане говорят, что на пляжах курорта стоит зловонный запах

Многие курорты Украины оказались под российской оккупацией и находятся в запущенном состоянии. Это касается и аннексированного Крыма, где зафиксированы многочисленные случаи слива канализации в море, особенно в курортном Судаке.

В Telegram-канале "Крымский ветер" показали, как сейчас выглядят пляжи одного из самых популярных курортов оккупированного полуострова. И россияне полностью игнорируют проблемы.

Курорт Судак в Крыму
Как сейчас выглядит оккупированный Судак

Очевидцы рассказывают, что в Судаке по несколько дней не вывозят мусор и под палящим солнцем он гниет, распространяя зловонный запах. На кадрах видно, что в море впадает канализационная речка, из-за этого на пляже буквально невозможно находиться из-за сильной вони. А возле зловонного источника лежит труп животного.

Во что оккупанты превратили курортный Судак
Пляжи Судака страдают от нечистот
Как изменился Судак за время российской оккупации
Пляжи Судака завалены мусором

Учитывая ситуацию, не удивительно, что пляж практический пустой. И россияне не реагируют на проблему, несмотря на то, что местные жалуются на постоянный слив канализации в море и даже пишут запросы в соответствующие службы.

Пляжи Судака в Крыму
В Судаке нечистоты сливают в море

"Телеграф" писал ранее, как изменился украинский курорт Железный Порт за два года российской оккупации. Поселок до войны был заполнен туристами.

Теги:
#Крым #Судак #Оккупация