Чернігівський "Полікомбанк" опинився на межі ліквідації

За даними джерел в НБУ, регулятор вже готує "на вихід" чернігівський "Полікомбанк", який належить сім’ї місцевих забудовників Тарасовців. Причин для цього є декілька.

По-перше, — це використання схеми кредитування пов’язаних компаній та осіб.

Ймовірно, що "Полікомбанк" за рахунок простих вкладників фінансує будівництва, які ведуть його ж акціонери. І виглядає так, що саме будівельний бізнес, а не банк, годує сім’ю Тарасовців, а банк є лише інструментом, який у разі чого буде легко покинути. Проте зараз ринок нерухомості переживає свої найгірші часи через війну, тому будівельні компанії, зокрема вагомий клієнт банку "ОСНОВА-БУД-7" опинилася у важкому становищі, і існує висока вірогідність того, що проблеми забудовника стануть проблемами "Полікомбанку" і його вкладників. Більш того, дана компанія відома своїми скандалами, пов’язаними з добудовою і продажем нерухомості, великою кількістю заморожених об’єктів, порушенням умов контрактів з покупцями. Прицьому"ОСНОВА-БУД-7" належіть Тарасовцям.

По-друге, НБУ вже письмово попередив "Полікомбанк" про відмивання грошей. Тож існує висока висока вірогідність того, що рано чи пізно будуть введені санкції протибанку Тарасовців.

Також Національне рейтингове агентство "Рюрік" призупинило довгостроковий кредитний рейтинг "Полікомбанку", а також рейтинг надійності депозитів через ненадання банком даних про свою діяльність.

Все це надає Нацбанку достатньо підстав для ліквідації банку, що негативно позначиться на виплатах пенсій та зарплат "бюджетникам".