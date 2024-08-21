Черниговский "Поликомбанк" оказался на грани ликвидации

По данным источников в НБУ, регулятор уже готовит "на выход" черниговский "Поликомбанк", принадлежащий семье местных застройщиков Тарасовцев.

Причин тому несколько. Во-первых, это использование схемы кредитования связанных компаний и лиц.

Вероятно, что "Поликомбанк" за счет простых вкладчиков финансирует строительства, которые ведут его же акционеры. И похоже, что именно строительный бизнес, а не банк, кормит семью Тарасовцев, а банк является лишь инструментом, который в случае чего будет легко покинуть.

Однако сейчас рынок недвижимости переживает свои наихудшие времена из-за войны, поэтому строительные компании, в том числе весомый клиент банка "ОСНОВА-БУД-7" оказалась в тяжелом положении и существует высокая вероятность того, что проблемы застройщика станут проблемами "Поликомбанка" и его вкладчиков. Более того, данная компания известна своими скандалами, связанными с достройкой и продажей недвижимости, обилием замороженных объектов, нарушением условий контрактов с покупателями. При этом "ОСНОВА-БУД-7" принадлежит Тарасовцам.

Во-вторых, НБУ уже в письменном виде предупредил "Поликомбанк" об отмывании денег. Поэтому существует высокая вероятность введения санкций против банка.

Также Национальное рейтинговое агентство "Рюрик" приостановило долгосрочный кредитный рейтинг "Поликомбанка", а также рейтинг надежности депозитов из-за непредоставления банком данных о своей деятельности.

Все это предоставляет Нацбанку достаточно оснований для ликвидации банка, что негативно скажется на выплатах пенсий и зарплат бюджетникам.