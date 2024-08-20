Цим українським іменам тисячі років: як можна незвично назвати сина

Серед них є імена, які дуже популярні й досі

Вибір імені для дитини – важливе завдання, адже кожному батьку хочеться назвати сина чи дочку красиво та незвично. Існує список українських імен, які були популярними ще тисячі років тому. Ці імена не тільки оригінальні, а й мають глибоке культурне коріння.

"Телеграф" нагадав, які українські імена для хлопчиків тисячоліттями використовуються у нашій країні. Вони досить рідкісні, але звучать по-особливому.

Рідкісні українські імена, якими можна назвати сина

Власій

Ім’я Власій має стародавнє грецьке коріння і походить від імені Βλάσιος (Blasios), що в перекладі означає "простодушний" або "тихий". Ім’я Власій в українській мові, як і в інших слов’янських мовах, пов’язане з рисами характеру, такими як спокій, врівноваженість та добродушність. Власники такого імені відрізняються терпінням та мудрістю, часто беручи на себе роль миротворця у конфліктних ситуаціях.

Євстафій

Це ім’я у перекладі означає "твердий", "стійкий", "стабільний". Ім’я Євстафій асоціюється із силою духу, стійкістю та здатністю витримувати життєві труднощі. Такі чоловіки часто відрізняються мудрістю та схильністю до обдуманих рішень. Вони ретельно зважують усі "за" та "проти", перш ніж діяти.

Климентій

Ім’я Климентій має латинське коріння, але воно стало частиною української та інших слов’янських культур через християнство. У перекладі з латини воно означає "милостивий" та "м’який". Климентій зазвичай має спокійну і врівноважену вдачу. Він здатний зберігати внутрішню рівновагу навіть у стресових ситуаціях.

Никифор

У цього імені грецьке походження і стало воно відомим у слов’янських країнах також через християнство. Никифор у перекладі означає "той, хто несе перемогу". Чоловіки з ім’ям Никифор часто проявляють амбітність і прагнення досягати будь-яких вершин.

Також тисячоліттями в Україні використовуються такі імена як Олександр, Олексій, Андрій, Гліб, Григорій, Матвій, Микола. Вони й зараз дуже популярні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які існують рідкісні українські прізвища та скільки їх носіїв є в Україні. Також ми писали про те, які прізвища наші предки давали тим, хто мав багато грошей.