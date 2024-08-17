Мають глибоке значення: рідкісні жіночі імена, про які ви могли не чути

Ці імена не просто гарно звучать, а й наділені глибоким змістом

При виборі імені для дитини важливо враховувати своє коріння та традиції, щоб зберегти зв’язок із національною культурою. У списку рідкісних і оригінальних імен можна знайти чудові варіанти для дівчинки, які підкреслять її унікальність.

"Телеграф" підказав, якими незвичайними іменами можна назвати свою дочку у 2024 році. Вони надзвичайно красиво звучать!

Жіночі рідкісні імена, про які ви могли не знати

Азоріна

Незвичайне ім’я, яке в перекладі означає "краса світанку", через це воно набуває поетичного та символічного значення. Дівчина з таким ім’ям відрізняється працьовитістю, ощадливістю та відповідальністю. Таке ім’я має багато коренів походження, зараз його можна зустріти дуже рідко.

Сіяна

Слов’янське рідкісне ім’я, що означає "сяйво". Власниці такого імені виростуть добрими та позитивними особистостями. Воно є унікальним і збагачує своєю таємничою та світлою енергією.

Велислава

Ще одне забуте, але гарне ім’я, яке має сильне та благородне значення. Його можна інтерпретувати як "велика слава". Власниця цього імені може бути вольовою, рішучою та впевненою в собі особистістю, яка прагне досягнення високих цілей.

Квітослава

Це ім’я має слов’янське походження і складається з двох частин: "квіт" (квітка) та "слава". Його можна інтерпретувати як "славна, як квітка". Ім’я Квітослава асоціюється з природною красою та ніжністю. Власниця цього імені може бути витонченою, елегантною та ніжною.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища вказують на те, що предки мали особливий зв’язок із Богом. Людям, які служили у церкві та були священниками, давали відповідні родові імена.