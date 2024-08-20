Спека піде на спад: коли у Львові почне холодати

Жителям Львова залишилося зазнати спекотної погоди буквально кілька днів

Україну знову накрила хвиля спекотної погоди. У більшості регіонів, у тому числі й у Львові, термометри показують температуру вище 30 градусів. Однак незабаром погодні умови зміняться.

"Телеграф" вивчив прогноз погоди на найближчий місяць у Львові. Спека відступить уже з наступного тижня.

Сьогодні у Львові дощова погода, але стовпчики термометрів показують +29 градусів протягом дня. Опади у регіоні збережуться до четверга, 22 серпня. Весь поточний тиждень температура повітря коливатиметься вдень від +23 до +31 градусів, а вночі — від +10 до +16 градусів.

Спека почне спадати вже наступного тижня. У понеділок, 26 серпня, очікується спекотна погода до +28 градусів. А вже із вівторка, 27 серпня, температура почне падати. До кінця серпня у Львові очікується вдень +22+25 градусів, а вночі температура коливатиметься від +11 до +16 градусів. Подекуди очікуються дощі.

Перша половина вересня у Львові із мінливою хмарністю, але без опадів. Температура очікується від +19 до +25 градусів вдень та від +12 до +16 градусів вночі.

Також "Телеграф" розповідав про те, які регіони накриють дощі найближчими днями. У "Укргідрометцентрі" поділилися прогнозом погоди.