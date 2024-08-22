Первую службу поменяют на другую? Происходит мобилизация полицейских в Украине

Какие изменения в законе

Во время общей мобилизации на военную службу могут привлечь определенную категорию лиц. Касается ли это правоохранителей.

В законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" произошли определенные изменения в мобилизации полицейских. Они должны перейти из специального учета на всеобщий военный учет, но это не приравнивается к их мобилизации.

Согласно документу, работники Национальной полиции не могут получить отсрочку от призыва, но для них есть функция бронирования.

Новое постановление от 5 июня 2024 года "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения" предусматривает, говорит министр внутренних дел Игорь Клименко, что 90% спасателей и полицейских могут получить бронирование от мобилизации во время военного положения, а 10% из них — призываются на службу в бригаду "Лють" или дополнительно созданных трех боевых бригад Национальной полиции Украины.

Кроме того, представители полиции могут участвовать в мероприятиях по мобилизации вместе с ТЦК и СП. Они имеют право на информирование мужчин призывного возраста об актуализации данных в военкомате, а также доставку военнообязанного в центр комплектования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мобилизовать пенсионеров МВД.