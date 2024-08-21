Кого з чоловіків можуть мобілізувати до 25 років: є декілька категорій
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Деякі особи повинні пройти комісію до початку наступного року
В Україні триває мобілізація, частина громадян мають відстрочку від призову. Чоловіки віком до 25 років зазвичай зараховуються до категорії призовників, однак є випадки, коли їх можуть мобілізувати.
Про це детальніше розповів сервіс юридичних послуг "Консультант". Є три категорії, кого можуть призвати на військову службу вже з 18 років.
До них належать:
- офіцерів запасу, що пройшли військову кафедру та не мають підстав для відстрочки;
- ті, хто разів пройшов строкову службу, крім тих, кого демобілізували під час воєнного стану (відстрочка є протягом року);
- ті, хто раніше був визнаний непридатним до служби в мирний час або обмежено придатним у воєнний.
Що стосується останніх, такі особи повинні пройти повторне медичне обстеження до 4 лютого 2025 року. Якщо військово-лікарська комісія визнає їх придатними до військової служби та у них немає законних підстав для відстрочки, їх можуть мобілізувати.
Нагадуємо, днями на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено постанову "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Відтепер хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.
Раніше "Телеграф" писав, чи обов’язково абітурієнту ставати на військовий облік за місцем навчання. Вступник призовного віку не буде зарахований до вишу без надання військово-облікового документа.