Кого з чоловіків можуть мобілізувати до 25 років: є декілька категорій

Деякі особи повинні пройти комісію до початку наступного року

В Україні триває мобілізація, частина громадян мають відстрочку від призову. Чоловіки віком до 25 років зазвичай зараховуються до категорії призовників, однак є випадки, коли їх можуть мобілізувати.

Про це детальніше розповів сервіс юридичних послуг "Консультант". Є три категорії, кого можуть призвати на військову службу вже з 18 років.

До них належать:

офіцерів запасу, що пройшли військову кафедру та не мають підстав для відстрочки;

ті, хто разів пройшов строкову службу, крім тих, кого демобілізували під час воєнного стану (відстрочка є протягом року);

ті, хто раніше був визнаний непридатним до служби в мирний час або обмежено придатним у воєнний.

Що стосується останніх, такі особи повинні пройти повторне медичне обстеження до 4 лютого 2025 року. Якщо військово-лікарська комісія визнає їх придатними до військової служби та у них немає законних підстав для відстрочки, їх можуть мобілізувати.

Нагадуємо, днями на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено постанову "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Відтепер хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Раніше "Телеграф" писав, чи обов’язково абітурієнту ставати на військовий облік за місцем навчання. Вступник призовного віку не буде зарахований до вишу без надання військово-облікового документа.