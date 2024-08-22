Лише один несподіваний аксесуар "перетворив" Зеленського на казкового героя: фото, відео та реакція мережі

Мережа "вибухнула" мемом про президента в окулярах

Президент України неочікувано для всіх став казковим героєм Гаррі Поттером, книжки про якого написала британська письменниця Джоан Роулінг. Як виявилося, Володимир Зеленський в окулярах дуже схожий на "хлопчика, що вижив".

Днями глава держави відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Головнокомандувачем Сирським і начальником Сумської військової адміністрації. Під час зустрічі глава держави одягнув один з аксесуарів — звичайні окуляри. Такий образ президента України вже встигли оцінити у мережі.

Так, Телеграм-канал GONI Мемаси відразу зазначив, що тепер в Україні є свій "Гаррі Поттер". "Навіщо нам той гаррі поттер, у нас дома свій гаррі поттер )", — написали автори блогу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський уперше з початку операції у Курській області відвідав прикордоння Сумщини. Президентом було заслухано інформацію від Сирського про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і, зокрема, на найжорсткіших напрямках фронту.

Раніше "Телеграф" писав, хто ви з героїв кінофільмів за знаком Зодіаку. Можливо ви Гаррі Поттер або ж Шерлок Холмс?