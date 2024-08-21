"Солідно": Залужний показав рідкісне фото з дружиною, українці у захваті

Українці засипали подружжя компліментами

Український "залізний" генерал і чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував знімок із дружиною. Подружжя на фото позує в ділових костюмах.

Рідкісним знімком із дружиною колишній Головком ЗСУ поділився на своїй сторінці у Фейсбук. Де саме було зроблено фото та за яких обставин генерал не уточнив.

Залужний змінив звичний "піксель" на ділові костюми. На фото він одягнений у чорний класичний костюм із піджаком, білу сорочку та туфлі. Доповнює його діловий образ червона краватка. Дружина Олена одягнена теж у штанний костюм із піджаком сірого кольору, білу блузку та світлі кросівки.

Можна припустити за виглядом подружжя і заднім фоном, що вони відвідали якийсь діловий захід у Британії. Однак жодних коментарів від самого Залужного чи його дружини щодо цього немає. Тому залишається лише здогадуватись, де ж побував український генерал зі своєю дружиною.

Українці у коментарях засипали подружню пару компліментами та зазначили, що "залізний" генерал виглядає солідно, хоч і незвично бачити його не у формі.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ і в березні призначив послом у Велику Британію. Приступив до виконання своїх обов’язків український генерал лише у середині липня.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний засвітився на випускному параді в Royal Military Academy Sandhurst. Це один із елітних навчальних закладів Британії.