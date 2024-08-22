Лишь один неожиданный аксессуар "превратил" Зеленского в сказочного героя: фото, видео и реакция сети

Сеть "взорвалась" мемом о президенте в очках

Президент Украины неожиданно для всех стал сказочным героем Гарри Поттером, книги о котором написала британская писательница Джоан Роулинг. Как оказалось, Владимир Зеленский в очках очень похож на "мальчика, который выжил".

На днях глава государства посетил приграничье Сумщины и провел совещание с Главнокомандующим Сырским и начальником Сумской военной администрации. Во время встречи глава государства надел один из аксессуаров – обычные очки. Такой образ президента уже успели оценить в сети.

Так, Телеграм-канал GONI Мемаси сразу отметил, что теперь в Украине есть свой "Гарри Поттер". "Зачем нам тот гарри поттер, у нас дома свой гарри поттер) ", — написали авторы блога.

Напомним, что Владимир Зеленский впервые с начала операции в Курской области посетил приграничье Сумщины. Президентом была заслушана информация от Сырского об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, по самым жестким направлениям фронта.

Ранее "Телеграф" писал, кто вы из героев кинофильмов по знаку Зодиака. Возможно вы Гарри Поттер или Шерлок Холмс?