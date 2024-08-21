Моді підготував план завершення війни? Індійські медіа про те, навіщо він їде до Києва

Нарендра Моді може везти до Києва пропозиції миру.

У п’ятницю, 23 серпня, очікується перший з моменту встановлення дипломатичних відносин візит до України прем’єр-міністра Індії. Нарендра Моді анонсував, що в Києві він планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною.

Що про майбутній візит Моді пишуть індійські медіа, проаналізував "Телеграф".

Індія на "дипломатичному канаті"

Індійська англомовна щоденна бізнес-газета The Economic Times публікує матеріал під назвою "Не гра з нульовою сумою": Індія ходить по дипломатичному канату між Росією та Україною напередодні візиту прем'єр-міністра".

Видання звертає увагу: поки Моді готується до історичного візиту, Індія продовжує зміцнювати свої давні оборонні зв'язки з Росією. Цими днями з офіційним візитом до країни прибув командувач Військово-морського флоту РФ Олександр Мойсеєв. Серед іншого росіянин провів переговори з командувачем ВМС Індії Дінешем Тріпаті.

"Візит адмірала Мойсеєва до Індії свідчить про триваючу співпрацю між військово-морськими силами Індії та Росії. Це партнерство зміцниться ще більше завдяки майбутній передачі двох фрегатів із керованими ракетами, які Росія постачатиме Індії", — повідомляє медіа.

Згадане відбувається "в умовах посиленої глобальної уваги, особливо з боку західного блоку на чолі зі США, до тісних зв'язків Нью-Делі з Москвою". Водночас Індія й надалі зберігає нейтральну позицію щодо війни, "виступаючи за мир через діалог і дипломатію".

"Зеленський, який раніше описував зустріч Моді з президентом Росії Володимиром Путіним як "руйнівний удар по мирних зусиллях", ймовірно, почує від Індії послідовний заклик до врегулювання конфлікту шляхом переговорів", — прогнозує видання.

Таким чином Індія опиняються на роздоріжжі. З одного боку — давні відносини з Росією та занепокоєння через зв'язки Пекіна з Москвою, які можуть вплинути на стабільність у регіоні. З іншого — зміцнення відносин Індії зі США та іншими західними країнами. Що є важливими для ширших стратегічних інтересів країни в обороні та економіці.

Як підсумовує The Economic Times, конфлікт Росії з Україною ставить Індію в "делікатне становище", змушуючи балансувати між історичними зв'язками з РФ та зростаючим партнерством із Заходом.

Передати повідомлення, що Індія не образилася

Журнал India Today пише, що візит прем'єр-міністра Нарендри Моді до Києва "не міг відбутися в більш критичний час".

"Україна втратила 18% своєї території на користь Росії й тепер намагається переломити хід війни сміливим ударом по Курській області РФ".

Журналісти нагадують, що лише місяць тому "Україна була не дуже задоволена прем'єр-міністром Моді". Політика розкритикували за зустріч із Путіним у Москві в той самий день, коли російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві забрав десятки життів.

"На цьому тлі візит Моді сповнений очікувань, оскільки зацікавлені сторони ставлять запитання, чи може він привести до якогось прориву", — йдеться у матеріалі.

Візит індійського прем'єра багато хто сприймає як "балансування" між сторонами. ЗМІ так само нагадує, що Індія зайняла нейтральну позицію щодо конфлікту, неодноразово закликаючи до припинення війни шляхом діалогу.

"Цей візит буде транслювати те саме повідомлення. Однак я сумніваюся, що це матиме якийсь ефект, адже ні Росія, ні Україна не вказували на пом’якшення своїх максималістських позицій", – заявив у коментарі India Today Сканд Ранджан Таял, колишній посол Індії в Росії.

Таял вважає, що Моді, скоріш за все, запевнить Зеленського, що Індія не прийняла близько до серця його попередню критику.

"Ймовірно, він передасть повідомлення про те, що Індія готова йти шляхом дружби та співпраці з народом України", — додав дипломат.

Окрім надання додаткової гуманітарної допомоги, Індія також може підписати угоди з Україною в оборонному та економічному секторах під час цього візиту.

Чи має Моді план?

Найпопулярніша щоденна гінді-мовна газета в Делі Navbharat Times нагадує, що між візитом індійського прем’єра до Росії та України минуло всього півтора місяця.

"Чи є це знаком чогось важливого? Чи підготував прем'єр-міністр Нарендра Моді план завершення війни між Росією та Україною, розпочатої два з половиною роки тому? Чи отримав він схвалення цього плану від російського президента Володимира Путіна і тепер планує представити його українському президенту Володимиру Зеленському?

Ці запитання серйозні, оскільки світ покладає надії на прем'єр-міністра Моді, сподіваючись, що він може прокласти шлях до завершення війни між Росією та Україною", — йдеться у статті.

Видання стверджує, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, а також президенти США, Франції, Німеччини та інших західних країн неодноразово висловлювали бажання, щоб Моді був серед ініціаторів процесу завершення війни між Росією та Україною.

"Усі вони вважають прем'єра Моді особою, яка може стати ефективним посередником у цьому конфлікті. Однак джерела стверджують, що Індія не буде здійснювати посередництво між Росією та Україною. Так, обидві країни точно можуть обмінюватися повідомленнями одна з одною і будуть це робити. Це частина мови дипломатії, де використовують обережні та точні формулювання".

У сюжеті популярного телеканалу Republic Bharat йдеться про те, що "весь світ стежить за візитом" Моді в Київ. Серед іншого медіа прогнозує, що на зустрічі з президентом України прем’єр Індії може виступити з пропозиціями щодо мирного врегулювання.

"Вважається, що під час зустрічі з президентом Путіним Моді вже обговорював можливість завершення війни. Подібна дискусія планується і з президентом Зеленським".

Канал звертає увагу, що візит Нарендри Моді відбувається в час, коли Україна взяла під контроль деякі території РФ, а Росія завдає ударів по Україні смертоносною зброєю. "У такій ситуації точаться дискусії про те, що прем'єр-міністр Моді їде в Україну з пропозицією щодо припинення війни між двома країнами", — таку тезу озвучує медіа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Індія закликала своїх громадян евакуюватися з трьох прикордонних регіонів РФ.