В Україні є гора "Цицька", з якої видно "Карпатське море": від відео звідти перехоплює подих

Відома трьома іменами, ця гора дивує не тільки формою, а й казковими краєвидами.

В Карпатах тільки встигай милуватися краєвидами. Іноді вони нагадують цікаві ба навіть пікантні обриси, зокрема гора Цицька, що височіє над Воловцем. На її вершині — металевий хрест, з якого відкривається неймовірна панорама околиць.

Відео з вершини хреста на Цицьці розмістила користувачка duhgory. Перед очима спостерігача відкриється не тільки розкішний ландшафт, а й так зване "Карпатське море". Це рідкісне атмосферне явище, коли гірські вершини виступають над густим туманом, створюючи ілюзію моря. Виникає воно через перепад температур, але попри прозаїчне пояснення виглядає казково.

Що за гора Цицька

Ця гора має три назви. Окрім найменування за схожість із жіночими персами, її називають також Дзьомбик. Офіційне найменування — Воскресенський Верх. Її висота 1219 метрів. Схожість із принадами помітна, коли дивитись на гору з перевалу над Воловцем. Багато туристів помилково вважають цю мальовничу вершину горою Темнатик, хоча насправді Темнатик розташований за кілька сотень метрів на південь від гори Цицьки.

Як знайти гору Цицька та вершини довкола

Окрім "Карпатського моря" з гори можна побачити селище Воловець, полонину Боржава, гору Пікуй. Підйом на неї нескладний, тож туди часто сходять із дітьми в рамках одноденних походів. Ймовірно, саме через це перші дві сходинки драбини на хрест притиснуті до нього. Загалом висота хреста — вісім метрів.

Підйом на гору з дітьми/ Олександр Стефанович у Фейсбук

Раніше "Телеграф" розповідав про високогірне озеро Марічейка в Карпатах. Воно знаходиться у Верховинському районі та має льодовикове походження.