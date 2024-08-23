Не оминали жодного скандалу: які прізвища давали сварливим людям, знайдіть своє

Не тільки Сварливий та Горлай

Українські прізвища мають різноманітне походження, більшість з них утворилась від назв професій та ремесел, певних особливостей характеру та зовнішності. Проте є серед етнічних родових імен і ті, які давали сварливим людям.

Про це пише у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. За його словами, людям зі скандальним характером і тим, хто не втрачав нагоди посваритися, давали відповідні родові імена.

Основою більшості з них стало слово "сварливий" та синоніми від нього.

Серед таких прізвищ виділяють:

Бешкет;

Верескун, Верещак;

Горлатій, Горлай;

Грубіян;

Заведія, Забіяка;

Крикун, Криклівець, Криклій;

Морочило;

Сварник, Сваріч, Сварун;

Скоробреха;

Шумило.

Також є прізвища, що давали схильним до конфліктів людям, які не дуже часто сварились. Зокрема:

Задира, Задиренко, Задирака;

Кривда, Кривденко;

Репетіло, Репетун;

Гиркало.

Нагадаємо, що серед українських родових імен є ті, які помилково відносять до російських. Зокрема, йдеться про прізвища з суфіксами -ов та -ев.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які давали людям з надздібностями. Такі родові імена в давнину отримували цілителі, знахарі або люди з даром ворожіння.