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Не оминали жодного скандалу: які прізвища давали сварливим людям, знайдіть своє

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Сварлива українка Новина оновлена 23 серпня 2024, 16:45
Сварлива українка. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не тільки Сварливий та Горлай

Українські прізвища мають різноманітне походження, більшість з них утворилась від назв професій та ремесел, певних особливостей характеру та зовнішності. Проте є серед етнічних родових імен і ті, які давали сварливим людям.

Про це пише у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. За його словами, людям зі скандальним характером і тим, хто не втрачав нагоди посваритися, давали відповідні родові імена.

Основою більшості з них стало слово "сварливий" та синоніми від нього.

Серед таких прізвищ виділяють:

  • Бешкет;
  • Верескун, Верещак;
  • Горлатій, Горлай;
  • Грубіян;
  • Заведія, Забіяка;
  • Крикун, Криклівець, Криклій;
  • Морочило;
  • Сварник, Сваріч, Сварун;
  • Скоробреха;
  • Шумило.

Також є прізвища, що давали схильним до конфліктів людям, які не дуже часто сварились. Зокрема:

  • Задира, Задиренко, Задирака;
  • Кривда, Кривденко;
  • Репетіло, Репетун;
  • Гиркало.

Нагадаємо, що серед українських родових імен є ті, які помилково відносять до російських. Зокрема, йдеться про прізвища з суфіксами -ов та -ев.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які давали людям з надздібностями. Такі родові імена в давнину отримували цілителі, знахарі або люди з даром ворожіння.

Теги:
#Прізвища #Походження #Українське походження