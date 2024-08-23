Не оминали жодного скандалу: які прізвища давали сварливим людям, знайдіть своє
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Не тільки Сварливий та Горлай
Українські прізвища мають різноманітне походження, більшість з них утворилась від назв професій та ремесел, певних особливостей характеру та зовнішності. Проте є серед етнічних родових імен і ті, які давали сварливим людям.
Про це пише у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. За його словами, людям зі скандальним характером і тим, хто не втрачав нагоди посваритися, давали відповідні родові імена.
Основою більшості з них стало слово "сварливий" та синоніми від нього.
Серед таких прізвищ виділяють:
- Бешкет;
- Верескун, Верещак;
- Горлатій, Горлай;
- Грубіян;
- Заведія, Забіяка;
- Крикун, Криклівець, Криклій;
- Морочило;
- Сварник, Сваріч, Сварун;
- Скоробреха;
- Шумило.
Також є прізвища, що давали схильним до конфліктів людям, які не дуже часто сварились. Зокрема:
- Задира, Задиренко, Задирака;
- Кривда, Кривденко;
- Репетіло, Репетун;
- Гиркало.
Нагадаємо, що серед українських родових імен є ті, які помилково відносять до російських. Зокрема, йдеться про прізвища з суфіксами -ов та -ев.
Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які давали людям з надздібностями. Такі родові імена в давнину отримували цілителі, знахарі або люди з даром ворожіння.