Сколько выходных и праздников будет в сентябре 2024: календарь на целый месяц (фото)

Узнайте, какие праздники и профессиональные дни отмечаются в первом месяце осени

В сентябре 2024 года, который обещает порадовать теплой погодой, в Украине будет 9 выходных и 21 рабочий день. В этом месяце также отмечается ряд международных и профессиональных праздников, как официальных, так и не очень.

Как сообщает "Телеграф", в Украине продлено военное положение как минимум до 9 ноября, поэтому сокращенных рабочих дней или дополнительных выходных в первый осенний месяц не предусмотрено.

Когда выходные и рабочие дни в сентябре 2024

Рабочие дни: 8-6, 9-13, 16-20, 22-27, 30 сентября.

8-6, 9-13, 16-20, 22-27, 30 сентября. Выходные дни (субботу и воскресение): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 сентября.

(субботу и воскресение): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 сентября. Сокращенные рабочие дни: нет.

нет. Дополнительные выходные дни: нет.

Праздники в сентябре 2024 в Украине

Календарь праздников и выходных в сентябре 2024 года

1 сентября — День знаний, День предпринимателя.

— День знаний, День предпринимателя. 2 сентября — День нотариата, День окончания Второй мировой войны.

— День нотариата, День окончания Второй мировой войны. 4 сентября — Всемирный день сексуального здоровья.

— Всемирный день сексуального здоровья. 5 сентября — Международный день благотворительности.

Фото: freepik

6 сентября — День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине.

— День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине. 7 сентября — День военной разведки Украины.

— День военной разведки Украины. 8 сентября — День памяти жертв фашизма, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День физиотерапевта.

— День памяти жертв фашизма, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День физиотерапевта. 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья.

— Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья. 12 сентября — День программиста.

— День программиста. 13 сентября — День парикмахера.

— День парикмахера. 14 сентября — День танковых войск, День украинского кино, День физкультуры и спорта, Всемирный день предоставления первой медицинской помощи.

— День танковых войск, День украинского кино, День физкультуры и спорта, Всемирный день предоставления первой медицинской помощи. 15 сентября — Международный день демократии, День работника леса.

— Международный день демократии, День работника леса. 17 сентября — День спасателя.

— День спасателя. 18 сентября — День HR-менеджера.

— День HR-менеджера. 20 сентября — День рекрутера.

— День рекрутера. 21 сентября — День фармацевтического работника, День мира, День хирурга.

Фото: pixabay

22 сентября — День партизанской славы, День машиностроителя.

— День партизанской славы, День машиностроителя. 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников, День туризма.

— День воспитателя и всех дошкольных работников, День туризма. 30 сентября — День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.

Добавим, что в сентябре много церковных праздников. Ранее "Телеграф" писал, когда украинцы будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы по-новому.