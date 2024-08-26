Сколько выходных и праздников будет в сентябре 2024: календарь на целый месяц (фото)
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Узнайте, какие праздники и профессиональные дни отмечаются в первом месяце осени
В сентябре 2024 года, который обещает порадовать теплой погодой, в Украине будет 9 выходных и 21 рабочий день. В этом месяце также отмечается ряд международных и профессиональных праздников, как официальных, так и не очень.
Как сообщает "Телеграф", в Украине продлено военное положение как минимум до 9 ноября, поэтому сокращенных рабочих дней или дополнительных выходных в первый осенний месяц не предусмотрено.
Когда выходные и рабочие дни в сентябре 2024
- Рабочие дни: 8-6, 9-13, 16-20, 22-27, 30 сентября.
- Выходные дни (субботу и воскресение): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 сентября.
- Сокращенные рабочие дни: нет.
- Дополнительные выходные дни: нет.
Праздники в сентябре 2024 в Украине
- 1 сентября — День знаний, День предпринимателя.
- 2 сентября — День нотариата, День окончания Второй мировой войны.
- 4 сентября — Всемирный день сексуального здоровья.
- 5 сентября — Международный день благотворительности.
- 6 сентября — День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине.
- 7 сентября — День военной разведки Украины.
- 8 сентября — День памяти жертв фашизма, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День физиотерапевта.
- 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.
- 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья.
- 12 сентября — День программиста.
- 13 сентября — День парикмахера.
- 14 сентября — День танковых войск, День украинского кино, День физкультуры и спорта, Всемирный день предоставления первой медицинской помощи.
- 15 сентября — Международный день демократии, День работника леса.
- 17 сентября — День спасателя.
- 18 сентября — День HR-менеджера.
- 20 сентября — День рекрутера.
- 21 сентября — День фармацевтического работника, День мира, День хирурга.
- 22 сентября — День партизанской славы, День машиностроителя.
- 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников, День туризма.
- 30 сентября — День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.
Добавим, что в сентябре много церковных праздников. Ранее "Телеграф" писал, когда украинцы будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы по-новому.