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Сколько выходных и праздников будет в сентябре 2024: календарь на целый месяц (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Календарь выходных на сентябрь 2024 насчитывает 9 нерабочих дней
Календарь выходных на сентябрь 2024 насчитывает 9 нерабочих дней. Фото Телеграф

Узнайте, какие праздники и профессиональные дни отмечаются в первом месяце осени

В сентябре 2024 года, который обещает порадовать теплой погодой, в Украине будет 9 выходных и 21 рабочий день. В этом месяце также отмечается ряд международных и профессиональных праздников, как официальных, так и не очень.

Как сообщает "Телеграф", в Украине продлено военное положение как минимум до 9 ноября, поэтому сокращенных рабочих дней или дополнительных выходных в первый осенний месяц не предусмотрено.

Когда выходные и рабочие дни в сентябре 2024

  • Рабочие дни: 8-6, 9-13, 16-20, 22-27, 30 сентября.
  • Выходные дни (субботу и воскресение): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 сентября.
  • Сокращенные рабочие дни: нет.
  • Дополнительные выходные дни: нет.

Праздники в сентябре 2024 в Украине

праздники в сентябре 2024
Календарь праздников и выходных в сентябре 2024 года
  • 1 сентября — День знаний, День предпринимателя.
  • 2 сентября — День нотариата, День окончания Второй мировой войны.
  • 4 сентября — Всемирный день сексуального здоровья.
  • 5 сентября — Международный день благотворительности.
продукты в коробке
Фото: freepik
  • 6 сентября — День администратора Центра предоставления административных услуг в Украине.
  • 7 сентября — День военной разведки Украины.
  • 8 сентября — День памяти жертв фашизма, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День физиотерапевта.
  • 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика.
  • 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день гинекологического здоровья.
  • 12 сентября — День программиста.
  • 13 сентября — День парикмахера.
  • 14 сентября — День танковых войск, День украинского кино, День физкультуры и спорта, Всемирный день предоставления первой медицинской помощи.
  • 15 сентября — Международный день демократии, День работника леса.
  • 17 сентября — День спасателя.
  • 18 сентября — День HR-менеджера.
  • 20 сентября — День рекрутера.
  • 21 сентября — День фармацевтического работника, День мира, День хирурга.
хирург
Фото: pixabay
  • 22 сентября — День партизанской славы, День машиностроителя.
  • 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников, День туризма.
  • 30 сентября — День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.

Добавим, что в сентябре много церковных праздников. Ранее "Телеграф" писал, когда украинцы будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы по-новому.

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#Календарь #Праздники