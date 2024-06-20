Для військових запустили у телеграмі чат-бот "Армія+": у Міноборони пояснили, як він працюватиме

"Телеграф" розповідає, як він допоможе військовозобов'язаним

В Україні запустили новий чат-бот Армія+. Він створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям.

Про це повідомляє Міноборони у Телеграмі.

Чатбот пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань та доступний за посиланням.

"Тут ви можете отримати інформацію щодо отримання УБД, проходження ВЛК, бронювання, рекрутингу та інших прав і соціальних пільг військовозобов'язаних, військових та членів сімей", – йдеться в описі бота.

Як скористатися

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

Додамо, для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". "Телеграф" розповів, що це таке і як буде працювати.

Мобілізація в Україні

18 травня, набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані.

Оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватимуть за наявності у зазначених осіб військово-облікових документів.

З дня набрання чинності документом всі визнані обмежено придатними повинні повторно пройти ВЛК.

Крім того, вводиться обмеження права керування авто для ухилянтів. Згідно з новим законом, ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Забирати зможуть транспортні засоби, якщо в людини їх більше одного. Військово-транспортний обов’язок поширюватиметься також на водні засоби, трактори та іншу сільськогосподарську техніку.

Якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати. Адже ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібно мати для перевірки на блокпості.