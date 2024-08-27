Війна затягується, у військових буде запит про "омолодження" мобілізації, ми виконаємо наказ: нардеп від "Слуги народу"

Зниження мобілізаційного віку в Україні відбудеться тоді, коли військове керівництво країни поставить таке завдання перед народними депутатами.

Про це в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" сказав народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

— Всі вимоги Генштабу та головкома Верховна Рада виконала: закон по "омолодженню" мобілізації ми прийняли. Чинне законодавство дозволяє омолодити склад ЗСУ призовниками від 25 років. І якщо військові, Генштаб та головком будуть вимагати зниження мобілізаційного віку, бо ж воюють вони, то ми, депутати, як солдати, повинні виконувати наказ. А просто гратися в політику не пройде.

Буде запит у військових щодо омолодження призовного віку — і це станеться. Ми ж бачимо, що війна затягується. Але якщо станеться, то, на мою думку, знижувати призовний вік потрібно поступово — спочатку до 23 років, наприклад, — зазначив Руслан Горбенко.

Слід зазначити, що Верховна Рада України зараз не розглядає питання щодо зниження мобілізаційного віку. Реальних дискусій про зниження питання мобілізаційного віку в парламенті не ведеться й не велося до цього. Про це наголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Тим часом в медіапросторі ця тема є досить популярною Так, наприклад, відомий український фізіотерапевт і реабілітолог Олександр Єрьомін розповів, чи має значення вік бійця. А у ТЦК пояснили, з якого віку українців мобілізуватимуть у серпні.

Раніше "Телеграф" писав, що робити у разі незаконного утримання в ТЦК.