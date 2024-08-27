Война затягивается, у военных будет запрос об "омоложении" мобилизации, мы выполним приказ: нардеп от "Слуги народа"

Снижение мобилизационного возраста в Украине состоится тогда, когда военное руководство страны поставит такую задачу перед народными депутатами.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" сказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.

- Все требования Генштаба и главкома Верховная Рада выполнила: закон по "омоложению" мобилизации мы приняли. Действующее законодательство позволяет омолодить состав ВСУ призывниками от 25 лет. И если военные, Генштаб и главком будут требовать снижения мобилизационного возраста, потому что воюют они, то мы, депутаты, как солдаты, должны выполнять приказ. А просто играть в политику не пройдет.

Будет запрос у военных по поводу омоложения призывного возраста — и это произойдет. Мы видим, что война затягивается. Но если случится, то, по моему мнению, снижать призывной возраст нужно постепенно — сначала до 23 лет, например, отметил Руслан Горбенко.

Следует отметить, что Верховная Рада Украины сейчас не рассматривает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Реальных дискуссий о понижении вопроса мобилизационного возраста в парламенте не ведется и не велось до этого. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Между тем в медиапространстве эта тема довольно популярна. Так, например, известный украинский физиотерапевт и реабилитолог Александр Еремин рассказал, имеет ли значение возраст бойца. А в ТЦК объяснили, с какого возраста украинцев будут мобилизовать в августе.

Ранее "Телеграф" писал, что делать в случае незаконного содержания в ТЦК.